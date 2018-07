Mundo

Salva Kiir vai Dirigir o país Durante período De transição

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir vai continuar a dirigir o país durante o periodo de de transição, enquanto o chefe da oposição, Riek Machar assumirá o cargo de Vice-Presidente, refere o acordo sobre a partilha do poder assinado hoje na capital do Sudão.

Fotografia: DR

O memorando assinado estipula postos de quatro vice-presidentes, pertencentes a quatro partidos políticos, um governo de transição composto por 35 ministros que inclui membros do partido no poder e da oposição.

Constam também do acordo, a criação de um corpo legislativo de 550 membros, dos quais 332 serão provenientes do governo, e 128 do Movimento popular de libertação do Sudão do Sul da oposição (SPLM-IO), o movimento dirigido por Riek Machar.

Em relação às fronteiras e ao número final dos Estados do Sudão do Sul, foi acordada a criação de uma Comissão independente para deliberar sobre a matéria.

"Continuam a existir divergência sobre a partilha dos poderes a nível local, mas estamos determinados em resolver este problema antes da assinatura final do documento, a 5 de Agosto", disse o ministro sudanês dos Negócios Estrangeiros, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed.

O Sudão do Sul vive uma guerra civil que dura desde Dezembro de 2013, e fez 10 mil mortos e milhões deslocados.