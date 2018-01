Mundo

São-tomenses devem preservar conquistas

O representante especial para África Central do Secretário-Geral das Nações Unidas, François Fall, apelou ao Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, para contribuir para preservar as “conquistas democráticas já alcançadas” por São Tomé e Príncipe.

“Reiteramos ao Presidente da República a nossa confiança na sua pessoa enquanto garante da Constituição para que as conquistas democráticas deste país sejam preservadas e toda solução possa ser encontrada para manter esse equilíbrio”, disse o diplomata da ONU.

François Louncény Fall reuniu-se quarta-feira com o Presidente Evaristo Carvalho, depois de uma audiência demorada com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça/Tribunal Constitucional, Silva Gomes Cravid.

“Fizemos com ele (Chefe de Estado) o ponto da situação sobre as várias consul­tas que tivemos até agora, nome­adamente com o primeiro-ministro, com o parti­do maioritário, com a opo­-

sição, com o Supremo Tribunal”, explicou.

“Estamos cá numa missão de bons ofícios para ajudar o povo são-tomense na sua caminhada para a democracia. São estes os esforços que temos feito e foi nesse quadro que tivemos um encontro bastante frutuoso com o Presidente da Republica”, acrescentou. François Louncény Fall está na recta final da sua missão para apaziguar a crise política no arquipélago.

A deslocação esteve inicialmente marcada para começar dia 24 deste mês, mas foi antecipada devido à “urgência da situação de crise que se vive” no país.