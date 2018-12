Mundo

São Tomé e Príncipe tem os cofres vazios

Nas suas primeiras declarações públicas após ter assumido o cargo de primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus lamentou ter encontrados os cofres do Estado vazios, contendo apenas reservas dão para cobrir três meses de importações, tendo por isso anunciado que vai mandar fazer uma auditoria às contas dos últimos quatro anos de governação de Patrice Trovoada, comprometendo-se também a pagar os salaries deste mês e o 13º mês aos funcionários da administração pública

Fotografia: DR

Ao enfrentar pela primeira vez os jornalistas depois que tomou posse como primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus colocou especial ênfase nas dificuldades de tesouraria com que se depara para honrar os compromissos imediatos do Estado, nomeadamente com o pagamento de salários e das importações.

"As reservas líquidas neste momento existentes, em termos de divisas, estão abaixo de três meses do custo das importações já em curso, o que é de certo modo inquietante", disse o primeiro-ministro, sublinhando que a taxa de inflação está a subir e pode ultrapassar os sete por cento, cenário "que agrava ainda mais" a situação do país.

O novo primeiro-ministro, que assumiu o cargo na sequência das eleições legislativas de Outubro, recordou que por diversas vezes missões do Fundo Monetário Internacional (FMI) fizeram ainda este ano a avaliação das contas do Estado tendo sempre garantido a sua normalidade.

Porém, face aquilo que efectivamente encontrou, os cofres praticamente vazios, Jorge Bom Jesus anunciou que decidiu proceder à contratação de auditores externos para apurar o real estado das finanças do país.

"As auditorias e os inquéritos, vão ser feitas ao nível interno e externo, para serem mais credíveis e mais abrangentes. Estamos em sintonia com o Presidente da República, que também exigiu essas auditorias, e com o parlamento. Acredito que em menos de 90 dias teremos o resultado sobre o verdadeiro estado da Nação", explicou o governante.

