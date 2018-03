Mundo

São Tomé e Príncipe ajuda alunos da Guiné Equatorial

O presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, José Diogo, afirmou ontem que o seu país está disposto em participar no ensino da língua portuguesa na Guiné Equatorial, no âmbito de um programa conjunto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“Estamos disponíveis para participar em qualquer tipo de apoio e contribuições neste sentido, considerando os laços históricos e de irmandade que nos unem”, disse o presidente do Parlamento são-tomense na abertura da terceira Comissão da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

José Diogo evocou “as proximidades geográficas” entre os dois países e lançou um desafio às instituições e governos dos dois países

para analisarem essa possibilidade. O presidente do Parlamento são-tomense sublinhou ainda as boas relações de cooperação e de amizade existentes, considerando que elas podem promover uma estreita parceria específica.