Secretário-geral do ADI apresenta a demissão

O secretário-geral do partido Acção Democrática Independente (ADI), Levy Nazaré, abandonou o cargo, no fim-de-semana, acatando as decisões do grupo de membros da Comissão Política que o tinha suspendido das funções, uma decisão que considerou anti-estatutária e ilegal.

Na passada quarta-feira, um grupo de membros da Comissão Política do ADI suspendeu o secretário-geral das funções até à realização do congresso, ainda sem data marcada. Em declarações a jornalistas, Levy Nazaré disse não acatar a decisão tendo em conta o seu carácter anti-estatutário.

“Estatutariamente, esse grupo não tem competência para tomar essa decisão. O secretário-geral foi eleito em Conselho Nacional, não é uma competência da Comissão Política destituir o secretário-geral”, defendeu Levy Nazaré.

No comunicado da Comissão Política, assinado pelo ex-presidente do Parlamento José da Graça Diogo, Levy Nazaré foi acusado de “conduta desleal, desonrosa e várias tentativas de fraccionar o partido”.

Com o afastamento de Levy Nazaré das funções de secretário-geral da Acção Democrárica Independente, foi criada uma comissão de gestão partidária, liderada por José da Graça Diogo, que assume os destinos da Acção Democrática Independente até à realização do congresso.

Na quarta-feira, Levy Nazaré acusou Patrice Trovoada de “continuar a manobrar e infelizmente a influenciar algumas pessoas para tomarem esse tipo de atitudes”, sublinhando que é “um alvo a abater devido a algumas posições que eu venho to-mando em nome de um ADI mais sólido, mais coeso e mais democrático”.





