Seis civis mortos na RDC em ataque de rebeldes ugandeses

Um pai e os seus cinco filhos foram mortos na República Democrática do Congo (RDC) por rebeldes de origem ugandesa, que estão a ser combatidos pelo exército congolês desde há duas semanas, divulgaram hoje responsáveis locais.

Fotografia: DR

“Esta manhã confirmámos lamentavelmente a morte de seis civis, um pai e os seus cinco filhos, em Oicha (no Kivu Norte), num ataque das ADF (Forças Democráticas Aliadas)”, disse o administrador do território de Beni, Donat Kibwana, citado pela France-Presse. Segundo a mesma fonte, há ainda três feridos, incluindo uma criança, e as autoridades estão a tentar “acalmar a população” local. O exército congolês confirmou que seis membros da mesma família foram mortos.

No total, 25 civis foram mortos em ataques atribuídos às ADF depois do anúncio do lançamento de operações militares na região, em 3 de Outubro. Os habitantes locais acusam o exército de não ter reagido a tempo aos alertas da população e de concentrarem a sua operação nos arredores de Beni em vez de actuarem no norte, junto à fronteira com o Uganda.

Os rebeldes das ADF estão presentes na RDC desde 1995 e são acusados do massacre de perto de um milhar de civis na região de Beni desde Outubro de 2014. O Estado Islâmico tem reivindicado centenas de ataques na região desde o início deste ano, mas não há provas da filiação das ADF a esta organização terrorista.