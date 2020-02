Mundo

Separatistas raptaram mais de 100 pessoas

Vários grupos armados das regiões anglófonas dos Camarões sequestraram mais de cem pessoas, de Novembro até às eleições realizadas domingo, revelou, ontem, a Organização Não-Governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW).

Grupos armados cometem atrocidades nas regiões anglófonas

“Os líderes separatistas deveriam dar instruções claras aos seus combatentes para acabarem com os crimes contra civis”, afirmou o director da organização para a África Central, Lewis Mudge, citado pela agência Efe.

A HRW acusou, também, as forças de segurança camaronesas de não só “não protegerem adequadamente os civis das ameaças dos separatistas”, como de “cometerem mais abusos” contra a população durante o mesmo período.

A ONG fundamenta as acusações em entrevistas realizadas a 55 vítimas de abusos e a testemunhos da violência levada a cabo pelos grupos armados separatistas e pelas forças de segurança desde o anúncio, em Novembro, das eleições realizadas no passado dia 9.

A HRW falou ainda com membros da oposição política nos Camarões, candidatos eleitorais e residentes das regiões anglófonas do Noroeste e Sudoeste do país, assim como analisou imagens recolhidas por satélites e vídeos para corroborar com os testemunhos.

“Várias dezenas” de pessoas morreram durante o período em análise em incidentes relacionados com choques entre separatistas e as forças de segurança, assim como entre facções secessionistas rivais, segun-do a ONU e a HRW, que admite ser difícil a confirmação fiável do número de mortos devido à inexistência de um mecanismo oficial de monitorização.

Já mais clara foi a ameaça feita pelos separatistas a todos os que manifestaram a intenção de participar nas eleições, fossem candidatos, funcionários eleitorais, activistas ou eleitores, concretizada através de vários incidentes violentos.