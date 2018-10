Mundo

Separatistas anglófonos atrapalham eleições em Camarões

Os separatistas das regiões anglófonas de Camarões cumpriram suas ameaças de perturbar, hoje domingo (7), a eleição presidencial em que o presidente Paul Biya, de 85 anos, é favorito.

Paul Biya, Presidente dos Camarões

Fotografia: DR

De acordo com a AFP, três homens armados, supostos separatistas, que atiravam contra transeuntes em Bamenda, na região anglófona do noroeste do país, foram mortos após uma troca de tiros com a polícia.Na madrugada deste domingo, na mesma cidade, um tribunal foi incendiado por homens armados, segundo testemunhas.Em Buea, no sudoeste, outra região anglófona, tiros foram ouvidos por jornalistas da AFP. Os disparos foram efetuados contra um veículo do jornal governamental Cameroon Tribune e contra o do vice-prefeito, mas não fizeram feridos.



Os separatistas ameaçaram impedir o bom desenvolvimento das eleições nessas regiões.Para tentar garantir a segurança do pleito, o Exército foi enviado para três das 10 regiões do país: o extremo norte, onde lutam os extremistas do Boko Haram, e as duas regiões anglófonas do noroeste e do sudoeste, onde separatistas armados reivindicam a independência.



Como resposta das autoridades, algumas zonas eleitorais serão "realocadas", afirmou à imprensa Elecam, o órgão encarregado da organização da votação.