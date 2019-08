Sete pessoas morrem num naufrágio perto da península de Bakassi nos camarões

Tentativa de aborto em sala de aula leva a morte de aluna

Joana Machado Bumba, 23 anos, perdeu a vida no interior de um colégio, localizado na rua 3 do bairro do Calawenda, ao tentar tirar a gravidez de um professor com quem mantinha um relacionamento amoroso desde o ano passado. Luquenia Bumba, irmã da malograda, conta que Joana Machado Bumba foi até ao interior do colégio incentivada pelo professor que se fazia acompanhar de um enfermeiro no sentido de abortar. O enfermeiro, continuou, identificado por "Man Toni", injectou uma dose exagerada de medicamentos que acabou por resultar na morte da irmã, conforme o resultado da autópsia médica.