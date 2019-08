Mundo

Sete pessoas morrem num naufrágio perto da península de Bakassi noS camarões

Pelo menos sete pessoas morreram e quase 100 estão desaparecidas, após o naufrágio de uma embarcação que seguia da Nigéria para os Camarões, revelaram fontes do Ministério da Defesa camaronês e da equipa de resgate citadas ontem pela AFP.

Três corpos foram recolhidos e pelo menos mais quatro ficaram presos no interior do “ferry”, de acordo com uma fonte da equipa de resgate citada pela agência Efe. No total, l. 107 pessoas foram resgatadas do “ferry”, que tinha a bordo cerca de 2.000 passageiros. A embarcação nigeriana naufragou em frente à península de Bakassi, no Golfo da Guiné, quando seguia para Tiko, nos Camarões. Até ao fecho desta edição as causas do naufrágio ainda não eram conhecidas, assim como

a nacionalidade das vítimas mortais.