Mundo

Simões Pereira escreve ao corpo diplomático

O candidato derrotado nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, instou, sábado, a comunidade internacional a pronunciar-se “com urgência” em relação às provas de alegada fraude eleitoral que apresentou à Justiça do país.

Líder do PAIGC diz ter provas de fraude nas presidenciais

Fotografia: DR

Em carta dirigida aos embaixadores e chefes de missões diplomáticas acreditadas em Bissau e à qual a Lusa teve acesso, Domingos Simões Pereira pede um pronunciamento “sobre a necessidade de uma clarificação das fraudes denunciadas” nos órgãos responsáveis.

Entre as entidades, a carta de Domingos Simões Pereira foi dirigida a Mauro Vieira, presidente da comissão das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau, aos embaixadores de Portugal, António Alves de Carvalho, de Angola, Daniel Rosa, dos Estados Unidos, Tulinabo Mushingi, e de França, Jean-Louis Zoel.

Domingos Simões Pereira lembra aquelas entidades que sempre consideraram a credibilidade das eleições e os resultados das mesmas como elemento determinante para a sustentabilidade da paz na Guiné-Bissau.

Por discordar dos resultados da segunda volta das presidenciais, Domingos Simões Pereira fez um recurso impugnatório junto do Supremo Tribunal de Justiça, que na Guiné-Bissau também tem as competências de tribunal eleitoral, apresentando um conjunto de elementos para provar alegadas fraudes no processo. Na carta aos diplomatas, Domingos Simões Pereira junta os elementos que comprovam as alegadas fraudes que apresentou ao tribunal.

Segundo os resultados provisórios, o general Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), venceu o escrutínio com 53,55 por cento dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira conseguiu 46,45.

O advogado Carlos Pinto Pereira, que representa Domingos Simões Pereira, afirmou na quinta-feira que cerca de 110 mil votos foram manipulados e que só uma recontagem poderá determinar quem realmente venceu as eleições presidenciais no dia 29 de Dezembro.