Mundo

Sinal de televisão digital expandido a nível nacional

O Governo zambiano anunciou que vai expandir a nível nacional um projecto de televisão digital financiado pela China.

Fotografia: DR

O projecto inscreve-se no quadro do programa de acesso à televisão satélite por 10 mil cidades africanas e foi oficialmente lançado pelo Presidente zambiano, Edgar Lungu, no distrito de Vubwi, permitindo que 500 aldeias tenham acesso aos serviços de televisão por satélite.

Segundo a ministra zambiana de Informação e da Radiodifusão, Dora Siliya, o seu ministério enviará equipas para diferentes partes do país para decidir sobre os locais de acolhimento do projecto.