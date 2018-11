Mundo

Sindicatos contra a visita do príncipe saudita envolvido na morte de jornalista

Sindicatos e associações cívicas tunisinas apelaram hoje à realização de manifestações contra a visita do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman (MBS), esperado hoje em Tunes, no âmbito da sua primeira deslocação ao estrangeiro desde o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi.

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, editorialista e crítico do regime de Riade, foi assassinado e desmembrado no passado dia 2 de Outubro no consulado do seu país, em Istambul, um caso que degradou, internacionalmente, a imagem da Arábia Saudita e, nomeadamente, a do príncipe herdeiro, acusado pela imprensa e responsáveis turcos de ter ordenado o crime.