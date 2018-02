Mundo

Situação no Quénia cada vez mais tensa

A tensão política continua a subir no Quénia desde a tomada de posse fictícia, terça-feira passada, do opositor Raila Odinga, chamado “presidente do povo”, na capital Nairobi.

Oposição queniana reúne apoiantes nos arredores de Nairobi para continuar com as manifestações de rua contra o Governo

Fotografia: TONY KARUMBA | AFP

Enquanto isso, o Governo desafia uma ordem do tribunal para levantar a interdição imposta a três órgãos de informação independentes que cobriram o acto.

Além disso, as forças de segurança detiveram vários elementos da oposição envolvidos na tomada de posse do chamado “presidente do povo” Raila Odinga.

Três dos principais canais de televisão estão impedidos de operar porque tencionavam transmitir o evento da “tomada de posse” de Odinga e o Governo ainda continua intransigente nesta decisão, apesar de uma ordem do tribunal para reverter a suspensão.

O activista queniano dos direitos humanos, Okiya Omtata, tentou sexta-feira entregar à Autoridade Governamental das Comunicações os papéis da decisão do tribunal.

“Eu fui mandado pessoalmente” disse ele à Voz da América, “mas fui impedido de entrar no edifício. Disseram-me que tinham instruções superiores para me impedir de entrar, e nem apresentar os papéis do tribunal. Assim, o que fiz foi colar os papéis na parede - uma cópia da ordem do tribunal, mas logo a retiraram.”

Omtata disse que não tinha outra escolha se não devolver o assunto ao tribunal. “Agora o assunto ficou claro para mim”, disse. “Agora eu sei que não se trata de falta de compreensão da lei, mas de uma atitude deliberada por parte do Governo de violar os direitos consagrados pela Constituição do Quénia e de operar fora do que a lei permite.”

A Alta Autoridade das Comunicações não comentou sobre o banimento daqueles órgãos de informação. Omtata disse ter conseguido submeter outros documentos do tribunal ao Procurador-Geral da República, ao ministro do Interior e ao ministro da Informação, Comunicação e Tecnologia.

A administração do partido Jubilee, no poder, acusa aqueles media de não acatarem a ordem de não cobrirem a “tomada de posse” de terça-feira. Num comunicado emitido quarta-feira, um dia antes da ordem do tribunal, o ministro do Interior, Fred Matiang’i, disse que as estações televisivas vão continuar impedidas de operar durante as investigações que estão a decorrer sobre alegada cumplicidade naquilo que designou de “um esforço para subverter o Governo e provocar a violência.”

Num comunicado emitido quin-ta-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos exprimiu grave preocupação sobre o que designou de “acção do Governo (queniano) de banir, intimidar e restringir os media” e também a autoproclamação de Odinga. Odinga recusou aceitar os resultados da repetição das eleições em Outubro, que ele boicotou. O Presidente em exercício, Uhuru Kenyatta foi declarado vencedor. Murithi Mu-tiga, investigador do Grupo da Crise Internacional, diz que o braço de ferro entre a administração de Kenyatta e os media vai continuar.

“Ele entrou no Governo com o machado para destruir os elementos da sociedade, incluindo os media e a sociedade civil e isso continua e persiste,” disse Mutiga. “Temos visto ser negada publicidade aos órgãos de informação, que é uma fonte crucial das suas receitas. Temos também assistido a contínuas tentativas de legislar contra os direitos dos media. Eu penso que isso vai continuar. Vai continuar a ser um puxa e empurra entre a administração e os media.”

Na sexta-feira, o Presidente Uhuru Kenyatta proferiu um discurso na Escola do Governo do Quénia. No final ele gesticulou aos jornalistas, dizendo em swahili: “Agora porquê vocês não desligam as vossas máquinas e vão embora daqui” o vosso trabalho já acabou.”

Sobre as detenções, “George Aladwa (deputado pela oposição) foi detido na sua residência e levado para a sede da Direcção de Investigação Criminal”, disse o seu advogado, Nelson Havi, à agência Reuters. Ele foi interrogado em conexão com a tomada de posse do líder da oposição, Raila Odinga.

Um porta-voz da Polícia queniana disse não ter conhecimento da detenção de George Aladwa. A detenção de Aladwa seguiu-se a outra do político Miguna Miguna, em sua casa em Nairobi, na madrugada de sexta-feira e de um outro líder da oposição no dia anterior. Miguna foi posto em liberdade sob fiança de um valor correspondente a 500 dólares norte-americanos.

Miguna esteve ao lado de Raila Odinga na terça-feira e declarou-se “general” do Movimento Nacional de Resistência (de Odinga), que as autoridades designaram como “um grupo criminoso” por causa da sua declarada intenção de formar um Governo paralelo.

Por outro lado, manifestações tiveram lugar sexta-feira no bairro de Kibera, em Nairobi, depois de a Polícia queniana ter detido um advogado de um membro da oposição e ter desafiado a ordem do tribunal para levantar o banimento de três canais de televisão privados.