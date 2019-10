Mundo

Sobe para 67 o número de mortos em Oromia

O número de mortos no decurso das manifestações contra o Primeiro-Ministro na Etiópia subiu para 67, adiantou ontem a AFP, citando as informações da Polícia local sobre os protestos que se transformaram numa questão étnica. “O número total de mortos em Oromia é de 67”, declarou Kefyalew Tefera, o chefe da Polícia regional.

Ao todo, 55 pessoas foram mortas no decurso do conflito por oponentes e as restantes foram mortas pelas forças de defesa e segurança, precisou o responsável da autoridade.

O Exército destacou na sexta-feira tropas nas ruas para acalmar os protestos contra o Primeiro-Ministro do país, que nos últimos dias têm afectado a região de Oromia. Segundo o porta-voz do Exército, major general Mohammed Tessema, os soldados foram destacados para a região de Oromia e para as cidades de Harar (região de Harari) e Dire Dawa (na região homónima).

As manifestações iniciaram na quarta-feira, depois de um reconhecido activista do país, forte crítico do Primeiro-Ministro ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra si. Em 11 de Outubro Abiy Ahmed foi galardoado com o Nobel da Paz.