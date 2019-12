Mundo

Sociedade Civil apela ao voto na segunda volta

O Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz e Democracia e Desenvolvimento da Guiné-Bissau apelou, ontem, aos eleitores para votarem na segunda volta das presidenciais e evitarem ceder os cartões de eleitor a terceiros.

Num comunicado, divulgado à imprensa, o movimento encoraja os cidadãos a cumprirem o “dever cívico” de “participação activa e responsável no exercício da cidadania” e “abdicarem de cederem os cartões a terceiros para evitarem que os seus direitos sejam privados por interesses ínfimos”.

O Movimento Nacional da Sociedade Civil pede também à Comissão Nacional de Eleições para promover acções de educação cívica em todo o território e pede ao Governo e a comunidade internacional para apoiarem financeiramente aquele órgão eleitoral.

Às autoridades judiciais, especialmente à Polícia Judiciária, o Movimento Nacional da Sociedade Civil pede para “tomarem medidas severas no combate ao fenómeno de compra de cartões” e a apresentar à Justiça os “autores materiais e seus mandantes” de uma prática que, refere, “tende a corroer e derrubar a jovem democracia na Guiné-Bissau”.

Na primeira volta das eleições presidenciais, realizada a 24 de Novembro, a taxa de abstenção foi de cerca de 25 por cento, uma das mais altas registadas na Guiné-Bissau.

A Guiné-Bissau vai realizar a segunda volta das presidenciais no dia 29.

A segunda volta, cuja campanha eleitoral vai decorrer entre os dias 13 e 27, vai ser disputada por Domingos Simões Pereira, candidato apoiado pelo PAIGC, e Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).

ONU adia encontro

A ONU na Guiné-Bissau adiou, ontem, um encontro com os líderes tradicionais sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável devido ao “período sensível” que o país atravessa, depois de críticas sobre alegado favorecimento a um candidato às presidenciais.

“Devido ao período muito movimentado e sensível que o país atravessa, esta reunião foi adiada para uma data a ser confirmada, em Fevereiro de 2020”, refere a ONU, em comunicado citado ontem pela Lusa. O encontro, organizado no âmbito da sondagem “O Meu Mundo”deveria ter ocorrido, ontem, na Universidade Amílcar Cabral, em Bissau, com 130 líderes tradicionais guineenses.