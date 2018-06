Soldados dos EUA atacados pelo al-Shabab

Livro retrata um período decisivo da Casa dos Estudantes do Império

O Memorial António Agostinho Neto acolhe quinta-feira o lançamento do livro “Casa dos Estudantes do Império”, subsídios para a História do período mais decisivo (1953 a 1961), da autoria do médico moçambicano Hélder Martins, que foi ministro da Saúde do primeiro Governo de Moçambique, presidido por Samora Machel.