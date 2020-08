Mundo

Solução para a violência passa pelo desenvolvimento

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, admitiu, hoje, que a solução para a violência armada em Cabo Delgado não é apenas militar, defendendo a necessidade de impulsionar o desenvolvimento da região e promover o emprego.

Em visita a Cabo Delgado, o Presidente Nyusi defendeu maior desenvolvimento na região

Fotografia: DR

“A solução para o problema de Cabo Delgado não é apenas militar, reconhecemos a necessidade de im-pulsionar o desenvolvimento socioeconómico e promover maior harmonia social”, declarou Filipe Nyusi, citado pela Lusa, no final de uma visita à Escola Prática da Polícia de Matalane, na província de Maputo.

Em causa estão os ataques armados que têm sido protagonizados por insurgentes, classificados como uma ameaça terrorista, na província de Cabo Delgado, incursões que já provocaram a morte de, pelo menos, 1.059 pessoas desde Outubro de 2017, além da destruição de várias infra-estruturas.

As autoridades moçambicanas e vários investigadores têm alertado para casos de recrutamento de jovens moçambicanos para integrarem o grupo dos insurgentes, principalmente na província de Nampula, vizinha de Cabo Delgado, uma tendência, em muitos casos, justificada pela falta de oportunidades para a juventude local.

Para reverter o cenário, em Março, o Executivo moçambicano decidiu criar um organismo para a promoção de emprego para a juventude no Norte do país: Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN). Segundo o Executivo moçambicano, a ADIN vai aproveitar os recursos naturais na região, apostando no apoio e orientação da juventude local em estratégias inclusivas e que garantam mais postos de trabalho na região.

“Como Governo, tenho a certeza que continuaremos a desenvolver estas acções que visam restabelecer a estabilidade, protecção e melhoria de vida para as populações afectadas”, declarou Filipe Nyusi. O Chefe de Estado moçambicano aproveitou a ocasião para pedir aos moçambicanos que se juntem às campanhas de apoio às populações afectadas, frisando que as Forças de Defesa e Segurança vão continuar a fazer o seu trabalho para a captura e posterior responsabilização dos “terroristas”.

De acordo com as Nações Unidas, a violência armada em Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado para a exploração de gás natural em África (liderado pela Total), levou à fuga de cerca de 250 mil pessoas dos distritos afectados pela insegurança.

Redacção do Canal de Moçambique destruído pelo fogo

A redacção do semanário Canal de Moçambique, localizada no Centro da capital, Maputo, ficou completamente destruída na sequência de um fogo posto por desconhecidos, na noite de domingo, disse à agência Lusa o editor da publicação, André Mulungo, que adiantou terem sido encontrados bidões no interior da redacção, um dos quais ainda tinha um pouco de combustível.

Os autores do incêndio terão introduzido os bidões de combustível no interior das instalações do jornal depois de arrombarem a porta da frente da casa, declarou o editor. "Os sinais que encontrámos no interior da redacção não deixam dúvidas de que se trata de um acto criminoso e não de um acidente", frisou.

O jornalista adiantou que o incêndio foi dominado por uma equipa de bombeiros, mas o equipamento da redacção foi totalmente consumido pelas chamas.

O editor do Canal de Mo-çambique assegurou que o jornal não vai parar o trabalho, estando os jornalistas a trabalhar para a próxima edição, que sai às quartas-feiras, no pátio do prédio onde funciona a publicação.

"Este incêndio não nos vai parar, seria uma vitória para os que deitaram fogo na redacção e uma derrota para a liberdade de imprensa. O mal nunca pode vencer", sublinhou André Mulungo. A redacção do Canal de Moçambique localiza-se no rés-do-chão de um prédio de dois andares. André Mulungo assinalou que o incêndio não se propagou aos outros andares do edifício. O Canal de Moçambique é um dos principais semanários do país e tem-se destacado por trabalhar em matérias como corrupção e governação.

O jornal já foi várias vezes alvo de processos judiciais por alegada calúnia e o seu director-executivo, Matias Guente, foi recentemente intimado pela Procuradoria-Geral da República para responder a perguntas sobre textos publicados sobre contratos na área de segurança entre o Governo e as multinacionais petrolíferas que operam na província de Cabo Delgado.