Mundo

Somália expulsa representante da ONU por “ingerência na sua soberania”

O Governo somali expulsou do seu território Nicholas Haysom, emissário da ONU naquele país, que acusa de “ingerência deliberada” na sua soberania.

Fotografia: DR

A decisão surge alguns dias depois do diplomata sul-africano ao serviço da ONU ter criticado o comportamento dos serviços de segurança nas recentes violências que causaram vários mortos.

Segundo o representante do Secretário-Geral da ONU na Somália, de 13 a 15 de Dezembro último, as forças de segurança somalis reprimiram violentamente manifestações na vila de Baidoa (Sudoeste), resultando na morte de 15 pessoas e na detenção de 300 outras. As manifestações eram a favor de Muktar Robow, um antigo "jihadista", actual presidente da região, acusado pelo Governo de ter fundado uma milícia, em Baidoa, para criar instabilidade e de nunca ter renunciado às suas ideologias extremistas.

A Missão da ONU na Somália está encarregada de apoiar os esforços de paz e reforçar as instituições governamentais do país devastado por dezenas de anos de guerra civil. Ela ajuda a Polícia, com financiamento da logística, fardamento, formação e pagamento dos salários

do efectivo.