Sul e zona costeira do Norte são as zonas mais ameaçadas pela fome

O Sul de Moçambique e a zona costeira de Cabo Delgado, no Norte do país, são as zonas mais ameaçadas pela fome, segundo o mapa da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome.

A seca, que se arrasta há vários anos, condiciona a produção agrícola a Sul, enquanto a violência armada leva ao abandono dos campos a Norte, lê-se na previsão, feita até Setembro, noticiou, ontem, a Lusa.

O documento realça, ainda, que o preço do milho está 25 a 75 por cento acima dos preços de 2019 e 25 a 55 por cento acima da média, “devido à oferta abaixo da média no mercado”. O preço, “anormalmente alto”, de alimentos de primeira necessidade, vai “diminuir o poder de compra entre as famílias pobres, levando à insegurança alimentar aguda em áreas onde as famílias dependem fortemente dos mercados, incluindo a região Sul”, conclui. A rede foi criada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) em 1985 para apoio à tomada de decisões na gestão

de apoio humanitário.