Supremo Tribunal manda repor ligações à Internet no Zimbabwe

A mais alta instância judicial do Zimbabwe, o Tribunal Supremo, ordenou com efeitos de aplicação imediata a reposição dos serviços de Internet em todo o país, considerando ilegal a ordem que obrigou as operadoras a suspendê-los, alegando que apenas o Presidente da República tem poderes para tomar tal decisão

Presidente do Zimbambwe Emmerson Mnangagwa

Fotografia: DR

Victor Carvalho



O Supremo Tribunal do Zimbabwe, numa decisão bastante saudada pela população através das redes sociais, determinou a ilegalidade da decisão do corte da Internet no país, instaurado na sequência de vários dias de protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis, e ordenou que as ligações devem ser “imediatamente repostas”.

De acordo com a mais alta instância judicial do Zimbabwe, a decisão é ilegal porque o ministro de Estado para a Segurança, que ordenou o corte, não tem competência para o fazer.

“Essa autoridade é exclusivamente da responsabilidade do Presidente da República”, refere o Supremo Tribunal do Zimbabwe na acta onde está exarada a decisão que já foi devidamente aplicada pelas diferentes operadoras de telecomunicações instaladas no país.

Esta decisão foi tomada no mesmo dia em que Emmerson Mnangagwa regressou ao país, depois de ter interrompido uma digressão internacional durante a qual pretendia obter investimentos para robustecer a depauperada economia nacional