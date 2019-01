Mundo

Supremo Tribunal recebe candidaturas de 24 partidos

O Supremo Tribunal de Justiça guineense recebeu 24 candidaturas de partidos políticos que vão participar nas eleições legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 10 de Março, revelou fonte daquela instituição.

Fotografia: DR

Aquele órgão judicial, que na Guiné-Bissau tem as competências de Tribunal Constitucional e Eleitoral, tem 14 dias, até 25 de janeiro, para publicar as listas definitivas admitidas para concorrer nas eleições. A Guiné-Bissau tem 49 partidos políticos legalizados. Entre as 24 formações políticas que apresentaram candidaturas, destacam-se o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Partido da Renovação Social (PRS), União para a Mudança, Partido da Convergência Democrática e Partido da Nova Democracia, todas com assento parlamentar na actual legislatura.