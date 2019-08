Mundo

Tanzânia vai reenviar refugiados do Burundi

A Tanzânia inicia, a partir de Outubro, o repatriamento de todos os refugiados burundeses presentes no seu território, ao ritmo de duas mil pessoas por semana, anunciou, ontem, o ministro do Interior, Kangi Lugola, citado pela AFP.

“Em colaboração com o Governo burundês e o Alto- Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), vamos iniciar o repatriamento dos refugiados no dia 1 de Outubro”, disse aquele responsável.

O governante tanzaniano justificou a decisão, alegando que a situação no Burundi é calma e permite o regresso dos refugiados. Segundo Lugola, a Tanzânia alberga actualmente cerca de 200 mil refugiados burundeses, que vivem nos campos da região de Kigoma (noroeste).

Durante um encontro com o homólogo Pierre Nkurunziza, em Julho de 2017, o Presidente John Magufuli havia pessoalmente apelado aos refugiados burundeses para que regressassem ao seu país. Pouco depois, a Tanzânia, o Burundi e o ACNUR assinaram um acordo, visando o repatriamento.

Até Maio de 2019, 69.508 pessoas regressaram voluntariamente ao país, no quadro do mesmo acordo.

O Burundi mergulhou numa crise política desde Abril de 2015, quando o Presidente Nkurunziza anunciou a candidatura para um terceiro mandato, tendo sido reeleito em Julho do mesmo ano.

As violências e a repressão que se seguiram terão causado 1.200 mortes e mais de 400 mil deslocados, de Abril de 2015 a Maio de 2017, segundo os cálculos do Tribunal Penal Internacional (TPI), que abriu um inquérito.