Tanzânia recusa ajuda estrangeira para resgatar jovem milionário raptado

Exploração de inertes domina as operações

As operações do sector mineiro do Cuanza-Norte são dominadas pela exploração de inertes, de que foram extraídos 78.499 metros cúbicos no primeiro semestre, 37.735 dos quais foram comercializados, com 40.764 ainda em stock, de acordo com informações do director do Gabinete Provincial do Comércio, Indústria e Recursos Minerais.