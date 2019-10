Mundo

Taxa de participação nas eleições legislativas da Tunísia superior a 40 por cento

A taxa de participação nas eleições legislativas de domingo, na Tunísia, foi de 41,3 por cento, abaixo do escrutínio de 2014, com o partido de Nabil Karoui, Qalb Tunes, e o principal rival, o partido Ennahdha, a reclamarem vitória.

Trata-se de um número muito abaixo do registado nas eleições de 2014, indicou a autoridade responsável pelas eleições Isie, citada pela AFP.

O partido de Nabil Karoui e o principal rival, de inspiração islamita, o Ennahdha, reivindicram ter ganhado o maior número de assentos.

O Ennahdha, que integra o poder desde 2011, tem um desafio decisivo. Esta formação, liderada por Rached Ghannouchi, garantiu 69 lugares da Assembleia de Representantes do Povo (ARP, Parlamento) em 2014, mas perdeu 1,1 milhões de votos em oito anos e cinco eleições.

Dados divulgados depois do fecho das urnas deram ao Ennahdha a liderança, com 40 deputados. O Qalb Tunes ocupa o segundo lugar com 35 assentos, de acordo com as sondagens da Ermhod, e 33 para a Sigma.

Os resultados oficiais preliminares só serão conhecidos amanhã.

Neste escrutínio está em causa a relação de forças, os equilíbrios políticos e a governação nos próximos cinco anos. Ao contrário da eleição para a chefia do Estado, com a segunda volta confirmada para o próximo domingo, a campanha das legislativas não mobilizou a população.

A anterior composição do Parlamento, assinalada pela ausência de maioria clara, impediu a concretização de diversas reformas importantes, num país confrontado com uma economia em crise, desemprego, deficientes serviços públicos e uma inflação persistente.

Diversos partidos responsabilizam este impasse à instauração, prevista na Constituição de 2014, de um regime semi-parlamentar e apelam a uma clarificação entre os poderes presidenciais, do Executivo, e do Parlamento.

Mesmo que tenha conseguido controlar a ameaça jihadista, que atingiu fortemente o sector do turismo em 2015, a Tunísia, sob a dependência dos empréstimos do FMI, está confrontada com uma dívida persistente.