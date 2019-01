Mundo

Tensão provoca 34 mortos na RDC

A tensão eleitoral na República Democrática do Congo causou a morte de 34 pessoas e o ferimento de 60 desde o anúncio dos resultados provisórios,há uma semana. O Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos adianta que 241 pessoas foram presas arbitrariamente na sequência da violência. O candidato Martin Fayulu classificou os resultados, que deram a vitória a Félix Tshisekedi, “fraudulentos, fabricados e inventados”.

Apoiantes do candidato derrotado, Martin Fayulu, exigem a recontagem dos votos

Fotografia: DR

O Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos anunciou que 34 pessoas morreram, 60 ficaram feridas e 241 foram presas arbitrariamente na República Democrática do Congo (RDC), desde que os resultados provisórios das eleições foram anunciados há uma semana, adianta a agência Reuters.

“Desde o dia 10 de Janeiro, quando os resultados provisórios foram anunciados, o nosso Gabinete registou 34 mortes, 60 pessoas feridas e 241 prisões arbitrárias”, disse a porta-voz dos Direitos Humanos da ONU, numa conferência de imprensa em Genebra.

Ravina Shamdasani apelou à calma: “Já vimos muita tensão e violência.”

O candidato Martin Fayulu classificou os resultados que deram a vitória a Félix Tshisekedi como “fraudulentos, fabricados e inventados”.

Martin Fayulu afirmou que o resultado anunciado pela Comissão Eleitoral “não reflecte a verdade dos boletins” e pediu que o povo congolês se “levante como um só homem para proteger a sua vitória”.

O candidato derrotado pediu também à Igreja Católica para divulgar os resultados que obteve da sua equipa de 40 mil observadores que registaram as estatísticas de votação publicadas em cada um dos centros de votação. Na semana passada, a Igreja Católica informou que as suas observações mostraram um claro vencedor. Vários diplomatas conhecedores do processo confirmaram à agência de notícias Associated Press que os números compilados pela Igreja Católica mostram que Martin Fayulu obteve a maioria absoluta dos votos.

Dois diplomatas disseram também que todas as principais missões de observação, incluindo da União Africana e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, mostraram resultados semelhantes. Martin Fayulu denunciou ainda a existência de um acordo para declarar Félix Tshisekedi como vencedor. “Em 2006, a vitória de Jean-Pierre Bemba foi roubada. Em 2011, a vitória de Etienne Tshisekedi foi roubada. Em 2018, a vitória não será roubada a Martin Fayulu”, disse o candidato.

O proclamado vencedor provisório, Félix Tshisekedi, saudou já no seu primeiro discurso o Presidente cessante, Joseph Kabila, como “parceiro da alternância democrática”.

A Comissão Eleitoral da RDC informou que Félix Tshisekedi venceu com mais de sete milhões de votos, contra os mais de seis milhões arrecadados por Martin Fayulu.

O Tribunal Constitucional tem 14 dias para validar a votação. Estas eleições eram vistas por muitos como uma hipótese de a RDC ter uma primeira transição de poder pacífica desde a Independência, em 1960.

UA pede adiamento do anúncio dos resultados

A União Africana pediu à República Democrática do Congo (RDC) que atrase a divulgação dos resultados finais das eleições presidenciais de 30 de Dezembro. O anúncio estava programado para ontem.

Num comunicado emitido após um encontro na Etiópia, a organização citou “sérias dúvidas” sobre os resultados provisórios já divulgados e informou que vai enviar “urgentemente” uma delegação de alto nível à RDC para encontrar uma saída para a crise pós-eleitoral.

Os números provisórios anunciados pela comissão eleitoral dão vitória a Félix Tshisekedi, com 38,57 por cento dos votos. Já Martin Fayulu, outro candidato da oposição, teria alcançado 34,8 por cento. Mas este resultado é contestado por quem solicitou na Justiça a recontagem dos votos.

A situação pós-eleitoral na RDC foi discutida pelos Chefes de Estado da União Africana e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que estiveram reunidos em Adis Abeba, na Etiópia, na quinta-feira.

A reunião de emergência foi convocada pelo Presidente do Ruanda, Paul Kagame, actual presidente da União Africana: “Há desafios que até mesmo o povo congolês e os líderes da RDC aceitam que não podem ser apenas para si mas extensivos a outros africanos que poderiam estar com eles na tentativa de enfrentar esses desafios”, afirmou.



\\\"Defendemos o diálogo\\\"

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahammat, disse que a situação actual na RDC é complicada, mas todos os esforços devem ser feitos para garantir que a paz prevaleça.

“Nós também defendemos o diálogo e formas mais construtivas para lidar com os problemas, longe de quaisquer actos de violência e intervenção ou interferência externa”, disse o presidente da Comissão Africana durante o encontro em Addis Abeba.