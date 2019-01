Mundo

Tentativa de golpe de Estado no Gabão com militares na rua

Um grupo de militares gaboneses saiu esta madrugada às ruas apelando ao povo para que se subleve e tome conta das instituições do país devido "à doença do Presidente Ali Bongo, que não o deixa capacitado para dirigir os destinos do país".

Fotografia: DR

Esta manhã ouviram-se alguns tiros em Libreville, capital do país, tendo os militares revoltosos ocupado as instalações da rádio e da televisão públicas, de onde leram uma breve mensagem à nação a anunciar a constituição de um "Conselho Nacional Revolucionário" e prometendo mais notícias para "muito em breve".

Ao mesmo tempo, numa posição contraditória com a que era revelada pela imprensa internacional que tem correspondentes no Gabão, um porta-voz do Governo garantia que a situação estava controlada e que os militares poderiam ser detidos a qualquer momento.

O Presidente Ali Bongo encontra-se neste momento em Marrocos a convalescer de uma doença que nunca foi oficialmente explicada pelas autoridades gabonesas, mas que a imprensa internacional revela estar relacionada com um alegado ataque cardíaco que teria sofrido quando se encontrava em visita oficial à Arábia Saudita.

De recordar que estão neste momento no Gabão 80 militares das tropas especiais norte-americanas, enviados sob pretexto de garantirem a protecção dos cidadãos dos Estados Unidos que se encontram na RDC.

Em actualização...