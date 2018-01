Ambiente e energia na luta contra surto de cólera

A defecação feita por pessoas com cólera em pontos que dão acesso ao canal de distribuição de água é uma das causas do surgimento do surto de cólera na cidade do Uíge, declarou, quarta-feira à noite, a ministra da Saúde, no final de uma reunião multissectorial, que analisou o plano de emergência de combate à malária e à cólera.