Tentativas de golpes de Estado “forjadas pelo anterior governo”

O novo ministro da Defesa e Ordem Interna são-tomense, Óscar Sousa, afirmou que as duas tentativas de golpe de Estado, denunciadas em Junho e Agosto pelo anterior governo, liderado por Patrice Trovoada, são "forjadas", prometendo "desmontar a situação brevemente", informou a Lusa.

\"Há uma situação de dois golpes de Estado, em Junho e Agosto, forjados e eu vou desmontá-los. Não houve nenhuma tentativa de golpe de Estado\", disse Óscar Sousa, durante o debate parlamentar sobre o estado da Nação.

O governante, que entrou em diálogo directo com o seu antecessor, Arlindo Ramos, actualmente deputado do Acção Democrática Independente (ADI), lembrou que o país tem \"um problema em mãos\" por causa dos espanhóis que estavam presos sobre a alegada tentativa de Agosto passado, e que foram libertados no mês passado, encontrando-se actualmente sob termo de identidade e residência.

Em relação a este caso, é necessário encontrar \"uma solução pela via diplomática, judicial ou política\", alertou o ministro. \"Conduziram mal o processo e eu vou anular tudo\", garantiu Óscar Sousa, lamentado a situação de alguns oficiais do exército implicados neste processo.

Óscar Sousa, tenente-coronel na reserva, revelou que em Abril o Ministério da Defesa já sabia que este alegado golpe iria ter lugar e que tudo teria sido preparado com a cumplicidade do próprio ministro da Defesa do anterior executivo, liderado por Patrice Trovoada (ADI).

O governante sustentou que, ao assumir funções, chamou a si a responsabilidade deste caso, mas lamentou que o original do processo tenha desaparecido.

Óscar Sousa anunciou o início, na terça-feira passada, de uma operação denominada \"São Tomé Poderoso\", que visa o desmantelamento e recolha das armas que estavam na posse da guarda do ex-primeiro-ministro, Patrice Trovoada.

Algumas armas recolhidas já foram entregues às Forças Armadas, revelou o ministro, que disse que ainda há armamento por encontrar, afirmou que espera \"contar com a colaboração dos que chefiaram esse grupo\". Segundo o responsável, a operação \"São Tomé Poderoso\" termina no dia 17 de Janeiro.