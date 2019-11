Mundo

Terceiro maior partido pede demissão de Nyusi

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido parlamentar, pediu ontem que o Presidente do país, Filipe Nyusi, coloque o lugar à disposição, depois das revelações feitas na quarta-feira, em tribunal, em Nova Iorque.

Porta-voz do partido Movimento Democrático de Moçambique

“O MDM exige que nas próximas 72 horas o Presidente da República, Filipe Nyusi, venha a pôr o cargo à disposição e o Conselho Constitucional, como ainda não validou os resultados, possa declarar as eleições de 15 de Outubro nulas”, referiu Augusto Pelembe, chefe nacional adjunto de informação do MDM, em conferência de imprensa, em Maputo. O principal arguido de um caso de corrupção, ligado às dívidas ocultas do Estado moçambicano, em julgamento nos Estados Unidos, afirmou, na quarta-feira, que o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e um antigo ministro das Finanças receberam milhões de dólares para campanhas eleitorais. Um porta-voz da Frelimo disse, ontem, que o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, não tem qualquer relação com as dívidas ocultas do Estado, após ter sido referenciado durante o julgamento do caso em Nova Iorque.

O Chefe de Estado “continua calmo e segue os acontecimentos, pois não tem nada a ver com a questão das dívidas”, referiu Caifadine Manasse, secretário do comité central do partido para a comunicação e imagem, em declarações ao serviço da Agência de Informação de Moçambique (AIM). Sobre o facto de o partido também ter sido citado, aquele responsável disse que aquela força política está “a seguir o julgamento.”

Jean Boustani, principal arguido no caso das dívidas ocultas do Estado moçambicano, em julgamento nos Estados Unidos, afirmou, na quarta-feira, que a empresa Privinvest pagou cinco milhões de dólares para a campanha presidencial de Filipe Nyusi de 2014 (um milhão para a campanha própria e quatro milhões para a Frelimo), a pedido do ex-Presidente, Armando Guebuza.