Mundo

Terroristas abatidos num ataque americano

Quatro militantes do grupo Estado Islâmico foram mortos perto da cidade de Beni Walid, no oeste da Líbia, pelo Comando do Exército Americano em África (Africom) durante um raide aéreo de “precisão”, refere um comunicado da referida entidade divulgado esta terça-feira.

As forças americanas lançaram um ataque aéreo em coordenação com o Governo de Unidade Nacional líbio na madrugada de sexta-feira, de acordo com a nota que não especificou se houve civis mortos nesta ofensiva.