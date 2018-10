Mundo

Terroristas assassinam funcionária humanitária

Os militantes do grupo islâmico Boko Haram assassinaram a funcionária humanitária do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Hauwa Mohammed Liman, que havia sido por eles raptada há quase um ano, confirmou o governo nigeriano.

Fotografia: DR

Em Setembro, o grupo jihadista assassinou uma parteira que havia sido capturada ao mesmo tempo que Hauwa Mohammed Liman, mantendo ainda na sua posse uma aluna de 15 anos e outro funcionário da saúde.

No domingo, o CICV lançou um apelo para que as suas vidas fossem poupadas enquanto o prazo de assassinato estabelecido pelos militantes islâmicos se aproximava do fim.

O ministro nigeriano da Informação e Cultura, Alhaji Lai Mohammed, disse que o governo ficou "profundamente entristecido" com a notícia do assassinato, mas acrescentou que "mantém abertas as negociações e continua a trabalhar para libertar as mulheres inocentes sob a custódia dos sequestradores".

Patricia Danzi, também funcionária do CICV, disse à BBC que a notícia da morte de Liman foi devastadora para a comunidade humanitária, bem como para as "mulheres, meninas e mães do norte da Nigéria".

Liman e Alice Khorsa foram sequestradas juntamente com a parteira Saifura Hussaini Ahmed Khorsa em Março, quando trabalhavam na cidade de Rann.

A aluna faz parte das 110 meninas sequestradas em Fevereiro numa escola da cidade de Dapchi.

A maioria das estudantes foram libertadas, mas a menina, que se rejeitou converter ao islamismo, continua sob cativeiro.

Saifura Hussaini Ahmed Khorsa foi morta no mês passado e a facção que a capturou - conhecida de Província do Estado Islâmico na África do oeste - ameaçou assassinar outro refém até segunda-feira caso as suas exigências não sejam respeitadas.