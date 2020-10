Mundo

Togo: Aprovado programa do Executivo

A Assembleia Nacional (Parlamento) do Togo deu "luz verde" ao novo Governo para a execução do programa apresentado, ontem, pela Primeira-Ministra Victoire Sidémého Tomegah-Dogbé, constatou a Panapress, em Lomé. Diante do Parlamento, Tomegah-Dogbé solicitou o voto dos deputados para implementar o programa, centrado, principalmente, no desenvolvimento económico e social.

Fotografia: DR

A Primeira-Ministra prometeu apostar no desenvolvimento em geral em torno de três eixos, tais como o reforço da inclusão e da harmonia sociais; a dinamização da criação de empregos e a modernização do Togo através do reforço das estruturas, em conformidade com o Plano Nacional de Desenvolvimento (PDN).



O Governo, que dá prioridade aos assuntos de desenvolvimento, tem mantido silêncio sobre questões políticas, particularmente sobre reformas institucionais, constitucionais e políticas, que abalaram a vida sociopolítica do país ao longo dos últimos três anos. Nomeada no fim- da- semana passada, Tomegah-Dogbé, a primeira mu-lher a chefiar um Governo no Togo, escolheu uma equipa de 33 membros, incluindo 11 mulheres.