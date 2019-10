Mundo

TPI pede apoio e cooperação para diagnóstico da situação

A Procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, concluiu, ontem, uma visita de dois dias à Nigéria para pedir o apoio e cooperação das autoridades locais no diagnóstico da situação do país, noticiou a PANA.

Fotografia: DR

Um comunicado oficial chegado à PANA, em Abidjan, indica que Bensouda teve um encontro com o Vice-Presidente da Nigéria, Yemi Osinbajo, para discutir as modalidades da cooperação pretendida pelo TPI de concluir o exame preliminar sobre o país iniciado pelo gabinete da procuradora.

Bensouda reiterou a disponibilidade de concluir este processo e informou o Vice-Presidente nigeriano do andamento do diagnóstico em questão. Sublinhou que, em conformidade com o princípio da complementaridade, é principalmente da responsabilidade das autoridades nigerianas investigar e processar os alegados crimes cometidos pelo grupo Boko Haram e pelas forças da ordem nigerianas.