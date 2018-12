Mundo

TPI adverte a rdc contra crimes de apelo à violência

A procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, advertiu em Haia todos aqueles que na República Democrática do Congo (RDC) incitarem à violência maciça ou encorajarem crimes contra a humanidade.

Fotografia: DR

“O povo congolês será chamado às urnas no quadro das eleições presidenciais, legislativas e provinciais. Estou preocupada com a crescente tensão na RDC e com o risco de uma escalada de violência, que pode desembocar numa série de crimes graves que estão sob a alçada do TPI”, disse. A juíza do TPI disse que o seu gabinete vai recensear todos os actos de incitação ou de recurso à violência contrários aos estatutos de Roma. “Apelo aos políticos congoleses para fazerem com que o processo eleitoral e as eleições decorram pacificamente”, disse.