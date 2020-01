Três detidos ao tentar invadir base militar

Interior do Bié espera pelo ensino superior

Vários estudantes finalistas do ensino médio nos municípios da Nharêa, Catabola e Andulo, ouvidos pelo Jornal de Angola, afirmaram que muitos jovens que residem no interior da província do Bié têm estado a rumar para outras localidades do país, designadamente para as províncias de Luanda, Huambo, Benguela, Huíla, Cuando Cubango e para a cidade do Cuito, por falta de núcleos do ensino superior.