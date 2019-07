Três em cada dez infetados pelo ébola na RDCongo são crianças

Autarca português reconhece existirem condições para autarquias no país

O autarca da freguesia de Olivais, em Lisboa (Portugal), Arnaldo Costeira, declarou hoje, no Huambo, que os avanços tecnológicos que Angola tem registado são promissores para a implementação, com êxito, do processo autárquico, no quadro dos desafios da reforma do Estado e dinamização da economia nacional.