Três candidatos concorrem à presidência da Renamo

Victor Carvalho

A Renamo, principal força política da oposição em Moçambique, está desde hoje reunida em congresso para eleger o sucessor de Afonso Dhlakama, seu antigo líder histórico que morreu em Maio vítima de doença.

Depois de esgotado o prazo inicialmente previsto para a apresentação de candidaturas e quando se julgava que ninguém iria avançar, eis que Elias Dhlakama, irmão do antigo presidente, resolveu ontem formalizar o seu desejo de assumir o comando do segundo mais importante partido do país.

Horas depois, Manuel Bissopo, secretário-geral do partido e Hermínio Morais, um antigo comandante de guerrilha, resolveram também formalizar as suas candidaturas, obrigando os organizadores a adiar por algumas horas o início da reunião, de modo a poderem analisar a autenticidade dos documentos apresentados pelos três concorrentes.

Dos três, Elias Dhlakama é o que parece reunir as me-lhores condições para ser eleito, até porque Manuel Bissopo tem contra si, o facto de ter sido o grande derrotado das recentes eleições autárquicas, devendo a Renamo apostar em alguém que sempre lidou de perto com o seu líder histórico, não só pelos laços familiares que os unia como também por ter sido ele o comandante das forças de guerrilha do movimento durante vários anos.

“Após a morte de Afonso Dhlakama, o partido viveu um período de desunião e desorientação. Este ano, importante porque teremos eleições gerais, a minha candidatura procura a união e o fortalecimento do partido”, disse Elias Dhlakama em declarações à imprensa, proferidas pouco depois de ter formalizado a sua intenção de ser presidente da Renamo.

Aos 54 anos de idade, o general na reserva afirmou que pretende unir os membros do partido em torno do objectivo de levar a Renamo ao poder e de promover a formação dos militantes e órgãos do partido.

“O partido pode ser mais forte, através da formação dos seus quadros, membros, simpatizantes e órgãos, para poder afirmar-se como uma solução para o abismo em que o país se encontra”, disse.

Reafirmando o compromisso com a promoção da democracia, paz e boa governação defendido pelo seu falecido irmão, o candidato diz que o país precisa de seguir um caminho diferente do que tem sido imposto pela Frelimo, partido no poder desde a independência do país.

“Juntei-me à guerrilha da Renamo no início dos anos 80 por um compromisso patriótico de ver o povo mo-çambicano numa situação de bem-estar e é com esse espírito que pretendo liderar o partido”, assumiu.

Elias Dhlakama defende que a sua candidatura tem mérito próprio e não se serve do apelido para concorrer à liderança do partido.

O congresso, que deverá terminar amanhã, está a decorrer desde hoje na Go-rongosa com participação de 700 delegados e 300 convidados, num ano que ficará marcado em Moçambique pela realização de eleições.



Terroristas são jovens

O ministro da Defesa disse que os ataques armados que estão a ser realizados em vá-rios pontos do interior da província de Cabo Delgado são protagonizados por “jovens desempregados”.

“Quem são os malfeitores? São jovens que estão a ser enganados por causa do de-semprego”, disse Atanásio Mtumuke citado pela televisão privada “STV”.

Tentando desdramatizar os ataques que já causaram mais de 100 mortes, o governante referiu que apesar dessas actividades as instituições do Estado estão a “funcionar normalmente”.

“Os autores desses ataques são jovens que não entendem o Alcorão. Não há nenhum Alcorão que diz que se deve matar pessoas”, acrescentou.

Nesta mesma região, a atormentar ainda mais a vida das populações, descargas atmosféricas acompanhadas por ventos e chuvas fortes provocaram cinco mortos e destruíram 400 casas.

As intempéries, que ocorreram este fim-de-semana, desalojaram mais de 1.600 pessoas e destruíram dois centros de saúde, disse Zutina Armando, administradora do distrito de Malema, citada pelo canal público de televisão moçambicano.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (IN-GC) mobilizou uma equipa técnica para minimizar os efeitos das intempéries, ten-do fornecido também ‘kits’ de alimentação para algumas famílias afectadas pelos eventos.