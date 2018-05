Mundo

Três detidos por abusos em estudantes

Três pessoas foram detidas na Nigéria por terem alegadamente obrigado dois estudantes a andarem na rua, carregando uma pesada cruz de madeira, como forma de punição para actos de indisciplina.

Os estudantes, um rapaz e uma rapariga, foram obrigados pelos professores a percorrerem cerca de dois quilómetros descalços e com a cruz às costas, naquilo que as autoridades policiais rotulam de “actos de uma enorme gravidade”. O incidente ocorreu no sudoeste da Nigéria, no Estado de Ogun, e nele está envolvido o próprio director da instituição de ensino onde os estudantes estavam inscritos. Fotografias tiradas pelos professores detidos e postas a circular nas redes sociais, mostram os dois estudantes com a cruz às costas a caminharem por uma estrada. Os três professores são ainda acusados de terem agredido uma pessoa que terá intercedido no sentido de evitar o que se estava a passar. Segundo as autoridades locais, os detidos são acusados do crime de tortura e podem ser condenados a uma pena de três anos de prisão.