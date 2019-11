Tribunal condena 22 jovens manifestantes por usarem bandeira berbere

D'Agosto e Petro podem garantir passe para final

As equipas do 1º de Agosto e Petro de Luanda podem carimbar hoje, a partir das 17h00, no Pavilhão Anexo I, a passagem para a final do Campeonato Nacional sénior masculino de hóquei em patins, quando defrontarem os respectivos adversários, na segunda partida do “play-off” da meia-final, a melhor de três.