Mundo

Tribunal de Cabo Delgado condena mais 32 pessoas

O Tribunal de Cabo Delgado condenou ao final da tarde de terça-feira mais 23 pessoas a penas que oscilam entre os 12 e os 16 anos de prisão por envolvimento directo nos ataques armados efectuados na região norte de Moçambique.

Executivo moçambicano continua a envidar esforços para acabar com os grupos armados

Fotografia: DR

Deste grupo, 22 dos réus foram condenados à pena de 16 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 5 por cento do salário mínimo moçambicano durante cinco meses, enquanto um menor de idade foi condenado a 12 anos de prisão, tendo cinco dos acusados sido absolvidos por insuficiência de provas e dois morrido no decurso do processo.

Trata-se do segundo julgamento ligado aos ataques armados no norte de Moçambique que termina com condenações. No último julgamento, cujas sentenças foram lidas no dia 24 de Abril, 37 dos 189 acusados foram condenados a penas que variam entre 12 e os 40 anos de prisão maior.

Entre os acusados, estavam cidadãos nacionais e estrangeiros, maioritariamente da Tanzânia, país que faz fronteira com os distritos moçambicanos que têm sido alvo dos ataques por parte de grupos armados na província de Cabo Delgado.

Notícia em desenvolvimento...