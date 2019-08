Mundo

Tribunal pede prisão para dissidente berbere

Um tribunal argelino requereu na quinta-feira dez anos de prisão efectiva para um manifestante que empunhava uma bandeira berbere durante uma concentração contra o Governo, indicou o seu advogado em declarações à agência noticiosa AFP.

Argelinos são contra antigos colaboradores de Bouteflika Argelinos são contra antigos colaboradores de Bouteflika

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Ahmed Gaïd Salah, tinha prevenido que apenas as cores nacionais seriam autorizadas nos desfiles de protesto. Apesar desta advertência, numerosas bandeiras "amazigh" (berbere, o grupo étnico original do norte de África) têm surgido nas manifestações, ao lado das bandeiras argelinas.

Os berberes argelinos, entre nove e 13 milhões de pessoas, exigem o reforço dos seus direitos culturais e linguísticos e concentram-se, sobretudo, na região montanhosa da Cabília, norte do país. Em 5 de Julho, Nadir Fetissi, 41 anos, um manifestante com uma bandeira berbere, foi detido por “atentado à unidade nacional”, segundo o advogado Koceila Zerguine.

No julgamento, que iniciou na quinta-feira, no Tribunal de Annaba, 400 quilómetros a leste de Argel, Fetissi arrisca-se a “uma pena de dez anos de prisão efectiva e uma multa de 200 mil dinares (1.600 dólares)”, indicou Zerguine. “Não existe qualquer texto jurídico que proíba empunhar outra bandeira para além da bandeira nacional", assegurou o advogado.

Cerca de 60 pessoas foram detidas e colocadas em prisão preventiva, enquanto aguardam os processos em diversas cidades argelinas, na maioria em Argel, e por motivos semelhantes.

De acordo com a imprensa argelina, duas pessoas já foram julgadas e condenadas a dois meses de prisão com pena suspensa, contra os cinco então requeridos pelo procurador.

Homem forte do país magrebino, após a demissão do Presidente Abdelaziz Bouteflika em 2 de Abril, o general Gaïd Salah disse ter dado às forças policiais e militares a indicação para assegurarem que todas as bandeiras, à excepção do “emblema nacional”, sejam banidas das manifestações.

Desde 22 de Fevereiro que a Argélia regista um amplo movimento de contestação, assinalado por manifestações semanais, que desde o início contestavam o Governo de Bouteflika, antes da sua queda, e agora exigem o afastamento dos seus antigos colaboradores que permanecem no poder.



Militares recusam dialogar

As Forças Armadas Argelinas rejeitaram ontem as condições apresentadas pela nova “Instância Nacional de Diálogo” encarregada de levar a cabo consultas sobre a futura eleição presidencial conducente à saída da crise na Argélia. “Não devem perder mais tempo”, disse o general Hamed Gaid Salah, num discurso transmitido pela televisão, revelou a Agência France Press.

Composta por várias personalidades nacionais, a “Instância Nacional de Diálogo” foi encarregada pelo Presidente interino, Abdelkader Bensalah, de iniciar consultas sobre a modalidade da futura eleição presidencial que vai eleger o sucessor de Abdelaziz Bouteflika.

O principal objectivo desta comissão é aproximar as posições entre os movimentos civis de contestação e os militares, de modo que seja criado um clima de diálogo que possibilite a realização de eleições com a tranquilidade possível.

Entre as exigências dos movimentos civis, está a libertação das pessoas ligadas à contestação e a redução do dispositivo policial durante as manifestações, particularmente as barreiras montadas nas entradas de Argel e que todas as sextas-feiras dificultam o acesso aos locais de concentração.

O Presidente interino, Abdelkader Bensalah, havia manifestado a disponibilidade de trabalhar para analisar ou prever as medidas reclamadas pelos civis, mas o general Gaïd Salah denunciou “ideias subversivas, nomeadamente o apelo à libertação dos que considerou prisioneiros de opinião.”

“Só a Justiça é soberana da decisão, conforme a lei concernente a esses indivíduos” e a ninguém é permitido interferir no seu trabalho e nas suas prerrogativas ou tentar influenciar as decisões”, sublinhou o responsável militar.