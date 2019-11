Tribunal rejeita recurso de Zuma em caso de corrupção

Florestas de Cazengo estão a ser devastadas

A devastação do pulmão florestal do morro do Binda, da floresta do Quilombo e das fosforeiras no Lucala, bem como a caducidade de árvores ornamentais plantadas na década dos anos 80, são apontadas por alguns habitantes de Cazengo como as principais causas do aumento da temperatura em Ndalatando, nos últimos anos.