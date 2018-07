Mundo

Tribunal condena à pena de morte membros da Irmandade Muçulmana

Um tribunal do Cairo proferiu ontem a sentença de morte contra 75 islamitas, incluindo líderes da Irmandade Muçulmana, o maior número de condenações à pena capital num único caso.

Os juízes pediram, conforme exigido por lei, a opinião consultiva do grande mufti do Egipto sobre essas sentenças num caso relacionado com uma manifestação violenta em 2013.

Depois da queda de Mohamed Morsi, o primeiro Presidente eleito democraticamente no Egipto, em 3 de Julho de 2013, o país passou por vários meses de violência em que as forças de segurança reprimiram as manifestações dos seus partidários.

Em 14 de Agosto de 2013, polícias e militares mataram mais de 700 manifestantes pró-Mursi. Líderes da Irmandade Muçulmana, como Mohammed al-Beltaji, Issam al-Aryan e Safwat Hijazi, estão entre os condenados à morte, 31 dos quais foram julgados à revelia.

O tribunal decidiu proferir as sentenças contra o restante dos acusados neste caso - 713 pessoas são julgadas no total - depois que o mufti der a sua opinião no dia 8 de Setembro.

Os 75 islamitas cujo caso está nas mãos do mufti foram condenados por “actos de perturbação à ordem e à segurança”. Eles também foram condenados por colocar em risco a vida das pessoas, por resistir às forças policiais e por “assassinatos premeditados” e vandalismo.