Troca de acusações sobre autoria moral do incêndio

A plataforma Frente Comum para o Congo (FCC), através do seu coordenador e director do gabinete do Presidente Joseph Kabila, Néhémie Mwilanya Wilondja, acusou num comunicado Martin Fayulu, candidato presidencial do LAMUKA (Acorda), de ser o autor moral do incêndio do entreposto da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), em Kinshasa.

Imagens da cidade de Kinshasa

Fotografia: DR

"As declarações de Martin Fayulu sobre a rejeição do voto electrónico eram o prelúdio da elaboração de um projecto bem planificado para obstruir o processo eleitoral em curso e sabotar o investimento político de todo um povo", acusou o dirigente do FCC.