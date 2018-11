Mundo

Trovoada nomeia governantes para a região do Príncipe

O primeiro -ministro são-tomense, em exercício, Patrice Trovoada, nomeou e empossou ontem, José Cardoso Cassandra para o cargo de presidente do Governo Regional do Príncipe, na sequência das eleições de 7 de Outubro, indica um despacho do gabinete do Chefe do Governo, citado pelas agências internacionais.

Fotografia: DR

Com base no Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma do Príncipe, o Chefe do executivo são-tomense nomeou, igualmente, em outro despacho, os membros do Governo regional.

De acordo com os despachos, o Governo de José Cassandra compreende : quatro secretários, três caras novas e apenas um, Hélio Fernandes da Costa Lavres, secretário das Finanças e Administração Pública, transita do executivo anterior.

Os novos membros, são: Ana de Pina Prazeres da Mata, para secretária regional do Ambiente e Desenvolvimento, Flascóter Cassandra de Oliveira, para secretário da Economia e Cultura, e Higino Pereira Santiago, para secretário da Educação, Saúde e Inclusão Social.

Os dois decretos governamentais justificam as nomeações, com os resultados das eleições regionais de 7 de Outubro.