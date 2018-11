Mundo

Trump e as “maras”

Osvaldo Gonçalves

As recentes referências de Donald Trump às “maras”, gangues que colocam a América Central no topo do “ranking” mundial de homicídios, como estando incorporadas na grande caravana que, depois de percorrer toda a América Central, junta-se agora em Tijuana, na fronteira com os EUA, causam enorme polémica em todo o mundo, sabendo-se que esses grupos surgiram nos Estados Unidos na década de 80 e espalharam-se pelo continente, travando uma disputa feroz e sanguinária.

Fronteira mexicana de Tijuana enfrenta a pressão de milhares de pessoas da América Central

Fotografia: DR

A região do Triângulo Norte, na parte mais setentrional da América Central, formado pelas Honduras, El Salvador e Guatemala, lidera há anos o “ranking” mundial de ho-micídios entre países que não estão oficialmente em guerra. Tais números tão elevados são resultado da acção das “maras”, grupos que actuam em actividades, como extorsão, assassinatos por encomenda e tráfico de drogas e de pessoas.

Só em El Salvador, em 2015, o número de assassinatos foi de 115,9 por mil, taxa 17 vezes maior que a média global. Com origem há décadas, o problema continua a crescer. Mas é importante recordar como surgiram as “maras.” A América Central e as Caraíbas sofreram com diversas guerras civis. EUA e URSS disputavam influência sobre a região. Em El Salvador, até 1992, e na Guatemala, até 1996, com o apoio da CIA, ditaduras enfrentavam grupos de esquerda. Na época, os dois países, juntos, tiveram um saldo de 275 mil mortos ao longo de toda a guerra civil. As Honduras não tiveram guerra no seu território, mas abrigaram os “contras” nicaraguenses, que lutavam contra o Governo sandinista no país vizinho.

Durante esses conflitos, milhares de pessoas fugiram da região para Los Angeles, nos EUA. A exclusão social e a pobreza dessas comunida-des latinas eram terrenos férteis para a violência. Os novos imigrantes formaram gan-gues na década de 80, até que os EUA puseram em prática uma política de deportação em massa. Foi o regresso desses deslocados que constituiu a mão de obra das “maras” no Triângulo Norte.

Hoje, os dois maiores grupos, Mara Salvatrucha 13 e Barrio 18, actuam nos três países. Em 2011, declararam “ódio eterno” entre si, dando início a uma batalha que gerou um aumento instantâneo no número de assassinatos. Os seus membros são conhecidos por tatuar todo o corpo, incluindo o rosto, com frases e símbolos que remetem aos grupos dos quais fazem parte.

Ambos são grupos essencialmente urbanos, associados também a grandes máfias locais e internacionais e utilizam a violência para expulsar rivais, expandir os seus negócios e executar trabalhos encomendados, valendo-se da ineficiência e da impunidade que dominam as instituições governamentais dos seus países. Essa é a opinião dos entendidos, que estimam terem as “maras” cem mil membros em toda a América Central.



El Salvador

El Salvador é considerado o país mais afectado. Entre de 2004 e 2008, levou a cabo a política “mano dura”, perseguindo tais grupos e encarcerando a maior quantidade possível dos seus membros. O problema foi que a população carcerária do país duplicou nesses quatro anos e o Governo viu-se obrigado a separar em cadeias diferentes os membros da Salvatrucha e da Barrio 18 para evitar confusões. Como resultado, as gangues encontraram um cenário de protecção que nunca tiveram, já que não corriam o risco de estar nas ruas e tinham total controlo do que acontecia dentro das prisões. Os líderes puderam continuar a operar livremente atrás das grades.

A Mara Salvatrucha ou MS-13, gangue formada principalmente por salvadorenhos, que actuam nos EUA e na América Central, tem ramificações no Canadá e Espanha, mas enfrenta outros grupos em disputas por territórios. Os especialistas apontam que a crescente escalada nos crimes da MS-13 caiu como uma luva na retórica anti-imigração do Governo Trump, que alega que um mais rígido controlo das fronteiras evitaria a en-trada de criminosos associados ao grupo.

“Em Maio, a página oficial da Casa Branca divulgou uma nota intitulada ‘O que você precisa de saber sobre os violentos animais da MS-13”, em que descreve algumas das acções violentas do grupo e a resposta do Governo para os combater. O documento refere que “investigações recentes revelaram que os líderes da MS-13 em El Salvador têm enviado representantes ilegalmente para os ligar aos membros das gangues locais.”

Mas é preciso lembrar que as “maras” surgiram nas prisões norte-americanas e que é a partir daí que continuam a receber ordens.