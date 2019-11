Tshisekedi defende criação de uma coligação mundial para a paz

Marginais matam homem e levam mais de um milhão de kwanzas

Um cidadão foi assassinado, ontem, nas imediações do Tribunal Provincial de Luanda, com um tiro na cabeça e outro no peito, por quatro marginais, que roubaram uma pasta contendo um milhão e 450 mil kwanzas da vítima, constatou o Jornal de Angola no momento do acontecimento.