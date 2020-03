Mundo

Tshisekedi manda investigar morte de chefe da inteligência

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, e a direcção das Forças Armadas Congolesas (FARDC) ordenaram a abertura de um inquérito para determinar as circunstâncias da morte do general Delphin Kahimbi, chefe dos Serviços de Inteligência Militar, ocorrida no início da se-mana, noticiou ontem a revista “Jeune Afrique”.

Segundo referiu àquele jornal publicado em França a esposa do responsável militar congolês, próximo ao antigo Chefe de Estado Congolês, Joseph Kabila, o marido morreu sexta-feira, vítima de “um ataque cardíaco”, mas rumores não verificados indicam que o mesmo se terá suicidado ou sido assassinado.

De 50 anos de idade, Delphin Kahimbi era uma das 12 personalidades congolesas ainda sob sanções da União Europeia, por atentado aos direitos humanos nos últimos anos do regime de Joseph Kabila.

Nomeado por Kabila em Julho de 2018, Kahimbi conservou o seu lugar, depois da tomada de posse de Félix Tshisekedi, tendo sido acusado de ter instalado “um sistema de escutas das autoridades e espionado o Chefe de Estado”, segundo ainda o “Jeune Afrique”, que diz citar fontes militares e diplomáticas.

Ontem, o Primeiro-Mi-nistro da RDC, Sylvestre Ilun-

ga Ilunkamba, pediu ao ministro do Interior, Gilbert Kankonde, explicações detalhadas sobre as circunstâncias da recente interpela-

ção à deputada Jaynet Ka-bila, irmã gémea de Joseph Kabila, segundo o jornal “Jeune Afrique”.

De acordo com o diário, a semana passada um agente dos Serviços de Migração (DGM) do aeroporto internacional de Ndjili-Kinshasa, tirou Jaynet Kabila do avião que se preparava para voar para a África do Sul, submetendo-a a um controlo e interrogatório de alguns minutos, antes de voltar a acompanhá-la à aeronave.

De acordo com o jornal, o agente que a interpelou foi interrogado pelo Conselho Nacional de Segurança, coordenado por François Beya, conselheiro para a segurança do Presidente Félix Tshisekedi. De 43 anos, e deputada, Jaynet Kabila é actualmente coordenadora da Comissão de Defesa e Segurança da Assembleia Nacional.