Twitter e Google apostam nas capacidades africanas

Victor Carvalho

Multinacionais ligadas à comunicação, como o Twitter e a Google, apostam forte nas capacidades dos africanos. A primeira foi à Nigéria buscar aquela que vai ser a sua representante para o projecto de penetração no continente, enquanto a segunda escolheu o Ghana para lá instalar um dos seus mais importante centros de pesquisa e inovação para desenvolver projectos relacionados com a inteligência artificial

A ministra nigeriana das Finanças, Ngozi Okonjo-Iweala, foi escolhida pelos responsáveis da rede social Twitter para ser a sua administradora-delegada para todo o continente africano, num projecto que pretende consolidar a sua penetração num mercado que considerado como "fundamental para o desenvolvimento" da multinacional.

Aquela que também já foi um importante quadro do Banco Mundial, terá sobre os ombros a responsabilidade de criar as bases, no continente africano, para que o Twitter seja a primeira plataforma social capaz de responder de modo direccionado para aquelas que são as necessidades específicas de uma gama substancial de clientes.

Por sua vez, a multinacional Google escolheu a capital do Ghana, Acra, para lá montar um dos seus mais importantes centros de pesquisa e desenvolvimento a nível mundial e no qual tecnologia de ponta vai permitir a criação de mecanismos capazes de melhorar ainda mais os projectos que têm vindo a criar no mundo da inteligência artificial.

A senhora Ngozi Okonjo-Iweala, que chegou a ser apontada como uma possível candidata à presidência da Nigéria, já é uma habitual utilizadora do Twitter, onde tem cerca de 860 mil seguidores.

Uma das críticas que estavam até agora a ser feitas à administração do Twitter, era a de escolher para cargos de direcção pessoas que, ou não eram utilizadoras da rede ou que desconheciam a realidade objectiva das missões que lhes eram entregues.

Ora, Ngozi Okonjo-Iweala não só é uma tenaz utilizadora da rede como também domina na perfeição a realidade africana e que aquilo que uma companhia, como o Twitter, pode fazer para responder às exigências dos seus clientes africanos.

